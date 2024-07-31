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Муллин: В Нижнекамске этим летом капремонт производится в 97 домах
Этим летом в Нижнекамске идут ремонтные работы в 97 домах. Об этом написал мэр города Рамиль Муллин в своем телеграм-канале.
«Капитальный ремонт в многоквартирных домах – это всегда большое количество строительного мусора, шума и неудобств для жителей. И это значительные финансовые вложения. Но если не взяться за работу, то о комфорте можно забыть. Этим летом ремонт производится в 97 домах», - пишет градоначальник в посте.
Он отметил, что в шести домах капремонт уже завершен. В целом, по всему объему работы выполнены на 66%. По остальным адресам график такой: ремонт сетей теплоснабжения, крыш и фасадов должны закончить до 15 августа, ремонт сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения – до 1 октября.
По словам главы Нижнекамска, разбивка по объему работ следующая:
- капремонт инженерных сетей теплоснабжения проведем в 20 домах
- капремонт инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения в 18 многоквартирных домах
- капремонт инженерных сетей водоотведения в девяти многоквартирных домах
- капремонт инженерных сетей электроснабжения в 13 домах
- замена лифтового оборудования в 11 многоквартирных домах
- капремонт крыш 31 многоквартирного дома
- капремонт фасадов 21 дома
- утепление фасадов семи домов
- монтаж узлов погодного регулирования в 11 домах
- монтаж систем автоматической противопожарной защиты в двух домах.
«Затраты будут покрыты из средств собственников, та самая графа в ежемесячной квитанции, а также за счет бюджета Республики и района», - уточнил Муллин.
Мэр Нижнекамска отметил, что впереди еще много работы. Он также поблагодарил местных жителей за терпение.
«Уже совсем скоро жизнь вернется в комфортное русло», - заверил Муллин.
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