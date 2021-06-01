Айдар Метшин: «Желаю юным нижнекамцам беззаботного детства и ярких летних каникул»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в первый день лета поздравил юных жителей города и района с Международным днем защиты детей.

«Дети — наше будущее! От всей души поздравляю всех с первым летним праздником — Международным днем защиты детей! Желаю юным нижнекамцам беззаботного детства и ярких летних каникул!» — обратился он ко всем подписчикам на своей странице в Instagram.

Сегодня в Нижнекамске запланирована насыщенная программа, которая развернется на трех площадках. По информации пресс-службы муниципалитета, праздник пройдет в городском парке «Семья», в парке аттракционов и возле кинотеатра «Джалиль».

В парке «Семья» организаторы подготовили для детей игры, конкурсы, квесты, эстафеты. Развлекать маленьких гостей будут веселые аниматоры. Также все желающие смогут посетить мастер-классы, посмотреть музыкальные спектакли и мультфильм.

Актеры театра юного зрителя также приглашают к себе на праздничную программу в 10 утра. Возле кинотеатра «Джалиль» пройдут театрализованные представления, творческие номера, а также награждение участников конкурса детских рисунков.

В 15.00 праздничная программа продолжится в Парке аттракционов. Для юных нижнекамцев организовали спортивно-развлекательные игры, викторины и аукционы, а также конкурс рисунков на асфальте.