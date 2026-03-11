Мэр Набережных Челнов поздравил семью участника спецоперации с новорожденной

Сотрудники Управления ЗАГС Набережных Челнов зарегистрировали рождение и провели торжественную церемонию имянаречения дочери участника специальной военной операции. Об этом сообщает Управление ЗАГС Кабмина РТ.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ

«В семье военнослужащего Рината и Алины Сабирзяновых произошло радостное событие: родилась долгожданная дочь Аиша, имя которой символично означает „процветание“. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев лично поздравил счастливую семью, отметив важность подобных событий в жизни каждой семьи», – рассказали в пресс-службе.

Отец ребенка Ринат Сабирзянов – участник специальной военной операции. Родители малышки получили в подарок от городской администрации сертификат на 100 тыс. рублей и подарочную корзину для новорожденного от руководства Татарстана.

«В республике руководством уделяется первостепенное внимание вопросам поддержки семей. Предоставляются 65 мер социальной поддержки, строятся детские сады, школы, спортивные площадки, поликлиники. Развивается инфраструктура. Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности. В республике проживают порядка 59 тыс. многодетных семей», – отметила начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.