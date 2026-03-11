news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 18:16

Мэр Набережных Челнов поздравил семью участника спецоперации с новорожденной

Читайте нас в
Телеграм

Сотрудники Управления ЗАГС Набережных Челнов зарегистрировали рождение и провели торжественную церемонию имянаречения дочери участника специальной военной операции. Об этом сообщает Управление ЗАГС Кабмина РТ.

ЗАГС

Фото: пресс-служба Управления ЗАГСа Кабмина РТ

«В семье военнослужащего Рината и Алины Сабирзяновых произошло радостное событие: родилась долгожданная дочь Аиша, имя которой символично означает „процветание“. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев лично поздравил счастливую семью, отметив важность подобных событий в жизни каждой семьи», – рассказали в пресс-службе.

Отец ребенка Ринат Сабирзянов – участник специальной военной операции. Родители малышки получили в подарок от городской администрации сертификат на 100 тыс. рублей и подарочную корзину для новорожденного от руководства Татарстана.

«В республике руководством уделяется первостепенное внимание вопросам поддержки семей. Предоставляются 65 мер социальной поддержки, строятся детские сады, школы, спортивные площадки, поликлиники. Развивается инфраструктура. Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности. В республике проживают порядка 59 тыс. многодетных семей», – отметила начальник Управления ЗАГСа Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.

читайте также
Путин о поддержке участников спецоперации: Эта работа должна быть налажена системно
Путин о поддержке участников спецоперации: Эта работа должна быть налажена системно
#семья #герои СВО #новорожденные дети
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров