Путин о поддержке участников спецоперации: Эта работа должна быть налажена системно

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Работа по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей со стороны руководителей регионов должна быть организована системно. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы, состоявшейся в Московском Кремле, руководитель Ингушетии рассказал, как в этой северокавказской республике налажено оказание помощи военнослужащим и их родственникам.

«И у нас 503-й полк и ребята из 42-й [гвардейской мотострелковой] дивизии, которая дислоцируется в другом субъекте (Чечне – прим. Т-и). И я обязал всех глав районов, всех – поехали по домам, к родителям, у которых беда», – заметил Калиматов.

В ответ Путин подчеркнул, что семьи бойцов должны быть постоянно под личным контролем руководителя региона. «Все чиновники поехали. Я сам выезжаю, с ними встречаюсь», – заверил главу государства его собеседник.

«Правильно. Эта работа должна быть налажена системно», – заключил Владимир Путин.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.