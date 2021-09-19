Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Сегодня, 19 сентября, на избирательном участке №2175 по Автозаводскому району на выборах депутатов Госдумы РФ проголосовал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Участок располагается в школе №23, пишут «Челнинские известия».

Мэр отметил высокую явку избирателей по городу, их активность. «На 18 сентября, после 20.00, явка по Набережным Челнам составила более 62%. Этот показатель в два раза выше, чем в России, и на 5% выше, чем в Татарстане. Цифры говорят сами за себя, челнинские избиратели активно голосуют», — отметил Магдеев.

Высокая явка в городе демонстрирует, что челнинцы понимают важность выбора состава парламента собственной страны. Выбор, сделанный сегодня, позволит в будущем и дальше улучшать жизнь, убежден мэр.

Наиль Магдеев поделился, с чем у него ассоциируются выборы. Прежде всего для него это праздник, приподнятое настроение. Родители его всегда брали с собой на избирательный участок, затем он стал приучать к выборам своих детей.

«Приучал и приучаю своих детей, чтобы ходили на выборы во все времена. Когда были маленькие, учились в школе, то всегда водил их на голосование, и сегодня они политически активные, неравнодушные граждане нашей страны. Безусловно, для нас важно, чтобы подрастающее поколение было политически активным», — отметил он.

Председатель участковой избирательной комиссии №2175 Ольга Мазурина проинформировала, что на их участке на 10.00 19 сентября наблюдается высокая явка — более 60%. Всего у них по списку зарегистрировано 2406 избирателей.

Как сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью, во второй день голосования в Набережных Челнах проголосовало 62,99% избирателей, это порядка 250 тысяч челнинцев. Всего в Набережных Челнах зарегистрировано 396 274 избирателя.

Сегодня избирательные участки открыты до 20.00, после чего комиссии приступят к обработке результатов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что явка по Татарстану составила 60,5% на 10 часов утра.