Кондратьев: На 10 часов утра явка по Татарстану составила 60,5%

Фото: Салават Камалетдинов

Явка избирателей на выборы в Госдуму РФ на 10 утра в Татарстане составляет 60,5%. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре в Казани Андрей Кондратьев.

«По данным на 10 часов утра, явка составила 60,5%. Созданы все условия для безопасного голосования, на всех участках соблюдаются все необходимые меры безопасности. Татарстанцы активно голосуют. На участках работают более 16 тыс. наблюдателей», — сказал он.

В Татарстане в течение двух дней проголосовало 57,5% из 2,9 млн избирателей. Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.