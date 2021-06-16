Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил футбольный клуб «КАМАЗ» с выходом в ФНЛ

Мэр Набережных Челнов, президент ФК «КАМАЗ» Наиль Магдеев поздравил команду с выходом в ФНЛ.

«Наша команда стала первой, обойдя довольно известные футбольные клубы, которые представляют областные города. Но в Набережных Челнах есть футбольная команда, у нас есть характер, хорошие футбольные традиции. Все это дает нам основания стремиться в следующий дивизион. Мы такую задачу ставили перед тренерским составом, командой, такая установка была дана мною как президентом футбольного клуба «КАМАЗ». Задача выполнена – мы перешли в следующий дивизион – в Футбольную национальную лигу. Благодаря финансовой поддержке Президента Татарстана, руководства города, собственным усилиям команды все сложилось», – цитирует Магдеева пресс-служба Набережных Челнов.

Мэр города также отметил, что победа «КАМАЗа» станет большим шагом в развитии футбола в Набережных Челнах: «Это важно и в воспитании юных футболистов. Они уже будут стремиться, чтобы играть в ФНЛ. У нас есть прекрасный стадион, футбольный манеж, который подарил нам Президент республики Рустам Минниханов. Если мы посмотрим на историю английского, немецкого футбола, неслучайно в промышленных городах этих стран футбол является спортом номер один. Собственники крупных компаний понимают, что нужно не только хлеба, но и зрелищ. Самое красивое зрелище, к которому приобщаются большинство жителей планеты является футбол».

Напомним, что накануне «КАМАЗ» в последнем матче сезона выиграл в Самаре у «Крыльев Советов-2» (5:1), а конкурент челнинцев за выход в ФНЛ – ФК «Тюмень» – потерял очки в домашней игре против «Лады» из Димитровграда, сыграв вничью 2:2.

В итоге команда из Набережных Челнов на одно очко опередила сибиряков и выиграла первенство ПФЛ в группе 4, обеспечив себе участие в ФНЛ в будущем сезоне.