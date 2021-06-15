Футбольный клуб «КАМАЗ» вышел в ФНЛ

Сегодня футболисты «КАМАЗа» в Самаре в матче последнего тура первенства ПФЛ крупно обыграли ФК «Крылья Советов-2». Счет встречи 5:1 в пользу татарстанцев. В составе победителей отличились Мингиян, а также Жиронкин и Галиакберов, оформившие по дублю.

В параллельной игре лидер группы 4 первенства ПФЛ «Тюмень» дома не смогла обыграть «Ладу» из Димитровграда. Хозяева вели со счетом 2:0, но не смогли удержать победный счет. В итоге – 2:2. Благодаря тому, что сибиряки потеряли два очка на самом финише турнира, «КАМАЗ» в итоговой таблице первенства обогнал «Тюмень» на одно очко и финишировал первым, завоевав путевку в ФНЛ.

Таким образом в следующем сезоне в ФНЛ сыграют две кмоаныд из Татарстан – нижнекамский «Нефтехимик» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов.