Мэр Набережных Челнов: На восстановление дома после взрыва потребуется до 80 млн рублей

По предварительным подсчетам, на ремонт в пострадавшем от взрыва бытового газа доме 48/20 потребуется до 80 млн рублей. Эти средства будут направлены из городского и республиканского бюджетов, сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании горсовета.

«Наше дело — восстановить жилье, вернуть людей к нормальной жизни. Мы заинтересованы в том, чтобы люди вернулись домой. В ежедневном режиме проводятся совещания на эту тему. По предварительным подсчетам, на ремонтные работы потребуется до 80 млн рублей, эти средства будут направлены из городского и республиканского бюджетов. Сначала будет восстановлен дом, квартиры, после проведенного анализа будет возмещено утраченное имущество вплоть до кухонной утвари и постельного белья», — сказал мэр.

И. о. руководителя исполкома Илья Зуев сообщил, что все это время пострадавшим оказывается моральная и финансовая помощь. В городе создан расчетный счет для помощи пострадавшим, куда уже перечислено 848 тысяч рублей.

Среди тех, кто оказался неравнодушным к чрезвычайной ситуации, — мэр города Набережные Челны, депутаты городского совета, организации и предприятия. «Эти деньги пока не задействованы в выплатах. Мы собираем средства и предоставим решения по оказанию дальнейшей помощи пострадавшим», — сообщил Зуев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пострадавшие от взрыва жители дома в Набережных Челнах начали получать выплаты в 10 тыс. рублей. Средства направляются из городского бюджета. Общая сумма помощи составит около 500 тыс. рублей.