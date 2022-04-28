Мэр Москвы Собянин встретился с Камилой Валиевой и другими призерами Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева приняла участие во встрече призеров Олимпиады в Пекине, представляющими Москву, с мэром столицы России Сергеем Собяниным.

Помимо уроженки Казани, в мероприятии приняли участие другие обладатели золотых комплектов наград Олимпиады в Китае – фигуристы Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Анна Щербакова и лыжник - Алексей Червоткин.

«Очень сложные соревнования, в которых вам пришлось участвовать. Россия привыкла работать, развиваться в условиях жесткого противостояния, санкций и так далее. И наш спорт тоже находится под постоянным давлением, особенно в последние годы. Но, что интересно, чем больше на нас давления оказывают, тем больше поддерживает наша страна свой спорт, своих спортсменов.

Если взять общее количество медалей, завоеванных нашей командой, мы достигли прекрасного результата. Второе место в мире!» - поздравил спортсменов Собянин.

Ранее сообщалось, что Правительство Москвы выплатит по 4 млн рублей всем золотым призерам Олимпийских игр в Пекини, представляющим столицу России. В список попала и уроженка Казани Камила Валиева, которая переехала в Москву в шестилетнем возрасте.

Серебряные призеры Олимпиады получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые по 1,7 млн. Тренеры, принявшие участие в подготовке чемпионов и призеров Олимпиады-2022, получат суммы в размере 50% от указанных цифр.