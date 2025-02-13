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ЛНР и Татарстан 13 февраля 2025 11:56

Мэр Лисичанска о восстановлении города: «Делаем то, что не делалось десятилетиями»

В настоящее время в Лисичанске полностью меняется инфраструктура. В том числе при поддержке Татарстана делается то, что не делалось десятилетиями, рассказал «Татар-информу» мэр города Эдуард Сахненко.

«У нас полностью меняется инфраструктура, теплоснабжение, водоснабжение, все сети. Мы фактически делаем то, что не делалось десятилетиями, переходим на новые технологии, на более серьезные материалы, которые позволят нам снизить аварийность. Нужно набраться терпения», – отметил градоначальник.

Сахненко также подчеркнул, что для полного восстановления Лисичанску предстоит выполнить большой объем работ.

«Мы сейчас должны перекопать весь город, навести порядок в инженерных сетях, обеспечить стабильность работы, что и делается. Очень большой объем работ, тем более, в нашем городе протяженностью 48 км, с застройкой еще с 1710 года. Все преображается. Может, со стороны это и не видно, но жители ощущают», – поделился мэр.

Он особо отметил помощь региона-шефа в лице Республики Татарстан.

«Нам максимально помогает Татарстан. И наши работники говорят: сложно, но мы все равно это выполним. Нам есть на кого равняться, есть команда единомышленников, есть шефы. Бригады усилены татарстанскими специалистами», – заключил Сахненко.

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#ЛНР и Татарстан #Лисичанск
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