«Нам есть на кого равняться»: мэры Лисичанска и Рубежного – о Татарстане

Региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», состоявшийся в Казани, собрал множество участников из разных городов страны. Среди них были как минимум двое, чьи глаза горели особенным, вдохновенным огнем. Понять этот огонь можно было, зная, откуда эти люди.





Эдуард Сахненко и Дмитрий Зимницкий рассказали об участии в форуме «Малая Родина — сила России»

Фото: t.me/sovet_Lisichansk

Эдуард Сахненко и Дмитрий Зимницкий представляли Лисичанск и Рубежное. Истерзанные обстрелами ВСУ, полуразрушенные города. Подшефные города Республики Татарстан.

Видеть будущее уже сейчас

Что чувствовали эти участники муниципального диалога, посвященного теме создания комфортной среды для жизни? Воспринимали эту тему как злую иронию по отношению к их городам, где о комфорте говорить не приходится? Где еще не так давно люди прятались в холодных подвалах, готовили еду на костре во дворах, зимовали в квартирах с температурой, едва отличающейся от уличной… Завидовали своим благополучным коллегам, задача которых – развивать и улучшать, в то время как их цель – поднимать из развалин?

Ничего подобного! Здесь, в прекрасной мирной Казани, они еще горячее стали мечтать о возвращении полноценной жизни в свои города, как бы ни было это трудно. О том времени, когда и их земляки смогут развивать, улучшать, совершенствовать, а не разбирать руины. Потому что уже сейчас, решая очень непростые каждодневные задачи прифронтовых населенных пунктов, они смотрят в будущее. Верят в него.

С шефом-регионом – полный контакт и взаимопонимание

«Я очень благодарен за приглашение на форум, – говорит мэр Лисичанска Эдуард Сахненко. – Нам повезло, что проводила его Республика Татарстан, наш шеф-регион, с которым у нас полный контакт и взаимопонимание. Первый день форума был посвящен ознакомлению с объектами, подготовленными в рамках улучшения городской среды. Мы посетили несколько парков, придомовую территорию. Наглядно, очень детально, подробно нам рассказали, как организована работа по благоустройству, какие специалисты привлекались, какие технические решения использовались. А самое основное – взаимодействие всех служб, все отточено, слаженно. Есть к чему стремиться! Основной момент, который мы берем себе в практику и будем стараться выполнять в таком же объеме, это взаимодействие с жителями. Главный принцип благоустройства окружающей среды в Республике Татарстан – полный контакт с населением. При подготовке проектных решений все желания людей были учтены в полном объеме. У муниципалитетов, городских служб существует постоянное общение, непрерывный контакт, обратная связь с жителями. Мы видели реакцию людей на то, что сделано, они очень довольны. Более того, такой подход побуждает их особенно любить и беречь территорию, где все сделано в соответствии с их вкусами и пожеланиями. Я для себя почерпнул, что этот способ благоустройства территории самый приемлемый: полный контакт с людьми, полное выполнение их желаний. Все согласовано: где организовать пешеходную зону, детскую площадку, зеленые насаждения».

Дмитрий Зимницкий отметил парк «Голубые Озера» как очень интересный объект Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цели, к которым можно и нужно стремиться

«Да, за время работы форума стали рельефнее цели, к которым можно и нужно стремиться, – поддерживает первый заместитель мэра Рубежного Дмитрий Зимницкий. – Главы муниципальных образований, которые прошли уже этот путь, набили шишек, поделились с нами опытом, показали, как это делается. Согласен, это очень правильный подход: начиная благоустройство двора, в первую очередь собрать жильцов, посоветоваться, выслушать предложения, в дальнейшем развивать их идеи. Люди должны участвовать: делается проект, согласуется с жильцами, они свои мысли добавляют… Потом получаем дружный красивый двор. Когда все согласовано с людьми, это же песня! Потом все следят за порядком, все участвуют, это уже общее дело. Очень интересные варианты дворов нам показывали, я все на диктофон записывал, теперь слушаю, анализирую. Так же, как во дворах, учтены интересы жителей всех возрастов в парках, на набережной. Парк «Голубые Озера» – очень интересный объект. Там находятся минеральные озера, состояние которых одно время стало неблагополучным. Сейчас их почистили, укрепили берега, сделали дорожки, освещение, купальню. Очень приятное место, даже при нас люди купались… Еще отметил бережное отношение к старинной архитектуре, это тоже очень хорошая практика, все реставрируют и восстанавливают. Такой подход актуален и для Рубежного, где обстрелами разрушены дома постройки 30-х годов прошлого века, и людям, любящим свой город, хочется вернуть былую красоту».

Впечатлила представителей подшефных городов и дальнейшая работа форума. Они побывали в новом здании театра им. Г. Камала, восхитились его интересным, очень необычным дизайном. По образному сравнению Эдуарда Сахненко – словно побывали внутри ювелирного изделия, настолько все гармонично. Обратили внимание на то, как инженерные решения и дизайнерские подходы соответствуют потребностям всех сотрудников театра, особенностям их работы.

Региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», состоявшийся в Казани, собрал множество участников из разных городов страны Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ориентир – передовая практика Татарстана

«В процессе работы форума мы могли пообщаться с коллегами из разных регионов, задать вопросы. Для нас, территорий, которые восстанавливаются, находятся на первом шаге развития, это очень важно, – отметил Эдуард Сахненко. – Многие подчеркивали, что Татарстан – это передовая практика, даже Москва и Московская область очень много брали отсюда для своей работы. Здесь была очевидной взаимосвязь всех муниципалитетов, всех регионов, мы себя почувствовали частичкой этого большого сообщества. Очень насыщенная поездка, очень радушная встреча. Можно было пообщаться со всеми, обмениваться контактами, получать приглашения, новые контакты для консультаций, это очень значительно. Все для нас очень ново, конструктивно, для опыта хотелось бы чаще бывать на таких мероприятиях».

Оба представителя ЛНР подчеркивают: участие в форуме, пребывание в Татарстане, общение с коллегами стали дополнительным стимулом в работе. Да, признают они, до уровня благополучных муниципалитетов Лисичанску и Рубежному, сильно пострадавшим от боевых действий, пока далеко, но цели есть. В том числе – стремиться к увиденным образцам.

«Когда видишь, чего достигают коллеги, то хочется не только достичь того же, но и что-то свое, новое привнести, есть стимул для работы, горизонты, – убежден Эдуард Сахненко. – В нашем восстанавливающимся городе, скажу прямо, еще не видно существенных изменений, потому что это очень большая, тяжелая, кропотливая работа. Но при взаимодействии с Московским институтом пространственного инфраструктурного планирования, который проектирует нашу городскую среду, будем просить, чтобы учитывали опыт Татарстана. Чтобы у нас появились такие же красивые общественные места, зоны отдыха, набережные, тем более что река у нас есть».

«Когда видишь, чего достигают коллеги, то хочется не только достичь того же, но и что-то свое, новое привнести, есть стимул для работы, горизонты» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Уверенность в завтрашнем дне есть

Возможно, самое главное и заключается в том, что представители Рубежного и Лисичанска после участия в форуме не расстроены огромной на сегодняшний день разницей в благополучии их городов и мирных регионов, а готовы сделать все, чтобы выйти на достойный уровень. Дмитрий Зимницкий подытожил коротко: да, потребуется время, но ничего нереального в этом нет, особенно при постоянной поддержке региона-шефа. Это подчеркивает и Эдуард Сахненко.

«У нас есть уверенность в завтрашнем дне, – утверждает мэр Лисичанска. – Что можешь сделать максимально на своем рабочем месте – делай это, потом дело скажет за себя. У нас полностью меняется инфраструктура, теплоснабжение, водоснабжение, все сети. Мы фактически делаем то, что не делалось десятилетиями, переходим на новые технологии, на более серьезные материалы, которые позволят нам снизить аварийность. Нужно набраться терпения. Правильность этих действий неоспорима. Мы сейчас должны перекопать весь город, навести порядок в инженерных сетях, обеспечить стабильность работы, что и делается. Очень большой объем работ, тем более в нашем городе протяженностью 48 км, с застройкой еще с 1710 года. Все преображается. Может, со стороны это и не видно, но жители ощущают. Полностью стабилизирована по всем энергоносителям южная часть города и центр, где можно безопасно вести работу. Основные социальные объекты и 50% жилых домов обеспечены теплом. Все в графике. Тяжело работать на многоквартирных домах, много повреждений, много оставленных квартир. Кровли, на которые не можем зайти, не хватает рук и средств, мешают обстрелы… У нас очень большой износ водопроводных сетей. Тяжело обеспечить их целостность при новом режиме работы, уровнях давления, новых технологиях. Нам максимально помогает Татарстан. И наши работники говорят: сложно, но мы все равно это выполним. Нам есть на кого равняться, есть команда единомышленников, есть шефы. Бригады усилены татарстанскими специалистами. Да, нам нужно наращивать коллективы, иметь промышленность, которая давала бы рабочие места, мы рады приветствовать инвесторов. Сложностей пока немало. Но наши люди говорят: «Мы верим и строим свой город».

Материал подготовлен при помощи и участии Юлии Черепниной