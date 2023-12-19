Мэр Лисичанска: Благодаря помощи Татарстана в городе восстанавливается мирная жизнь

Благодаря помощи Татарстана в Лисичанске продолжает восстанавливаться инфраструктура. В частности, большая работа была проделана для восстановления теплоснабжения и электричества. Об этом на съезде совета муниципальных образований РТ сообщил мэр города Эдуард Сахненко.

«Благодаря помощи из Татарстана в нашем городе восстанавливается мирная жизнь. Слаженная работа подрядных организаций республики позволила подготовить к приему тепла свыше 100 домов. А энергетики РТ вернули электричество в один из крупных районов города, который находился без него с начала проведения специальной военной операции», – заявил он.

Отдельно Сахненко поблагодарил республику за гуманитарные грузы. Всего в Лисичанск из Татарстана было доставлено уже свыше 2 тыс. тонн продовольствия.

«Сейчас мы перенимаем опыт градоуправления в Татарстане. В дальнейшем мы хотим попросить помощи и в восстановлении нашего промышленного комплекса, чтобы людям было где работать и процветать. Это большой вопрос на перспективу», – сообщил он «Татар-информу» после заседания.