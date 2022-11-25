Мэр Казани заявил, что многие страны не поддерживают «отмену» России

Далеко не все страны мира и их представители поддерживают политику «отмены» России, которую продавливают недружественные страны, заявил мэр Казани Ильсур Метшин. В качестве примера он привел свое переизбрание президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления.

«Три четверти стран — участниц конгресса — это незападные государства, они нейтрально или положительно настроены к России, и результаты конгресса (при выборе руководителя комитета – прим.ред) это как раз подтвердили», – сказал он в интервью «Парламентской газете».

Если три года назад избрание на эту должность расценивалось как признание Казани одним из важных центров международной активности, то сегодня оно является «показателем доверия России в решении широкого спектра проблем городов мира», считает Метшин.

Напомним, о переизбрании главы столицы РТ на пост президента Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления стало известно в середине декабря. Комитет объединяет 323 тысячи муниципалитетов по всему миру.