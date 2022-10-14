Мэра Казани переизбрали президентом Консультативного комитета ООН

Мэра Казани Ильсура Метшина сегодня переизбрали президентом Консультативного комитета Организации объединенных наций по вопросам местного самоуправления (United Nations Advisory Committee of Local Authorities, UNACLA).

Консультативный комитет представляет интересы 323 тыс. муниципалитетов, мегаполисов и регионов по всему миру. Руководить им Метшин будет ближайшие четыре года.

Решение о переизбрании Метшина приняли на заседании Всемирного конгресса местных и региональных властей, который проходит в южнокорейском Тэджоне. Конгресс объединил делегатов из 140 стран мира.

Впервые мэра Казани избрали президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления в 2019 году. Это был первый случай, когда Россия возглавила Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН, напоминает пресс-служба мэрии города.