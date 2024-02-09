Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мэр Казани удостоен благодарности Вячеслава Володина
Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поощрен благодарностью Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина «за многолетний и добросовестный труд». Ее передал главе города председатель Комитета по контролю ГД Олег Морозов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Парламентарий поприветствовал Ильсура Метшина от имени спикера Госдумы и отметил вклад главы города в его развитие и процветание.
Мэр в свою очередь поблагодарил Олега Морозова и Вячеслава Володина. «Я очень признателен такой высокой оценке своих трудов. Казань — лидер по многим показателям в стране. Однако нам есть куда расти, и мы свою работу продолжаем», — подчеркнул он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин наградил Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»