Мэр Казани удостоен благодарности Вячеслава Володина

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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поощрен благодарностью Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина «за многолетний и добросовестный труд». Ее передал главе города председатель Комитета по контролю ГД Олег Морозов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Парламентарий поприветствовал Ильсура Метшина от имени спикера Госдумы и отметил вклад главы города в его развитие и процветание.

Мэр в свою очередь поблагодарил Олега Морозова и Вячеслава Володина. «Я очень признателен такой высокой оценке своих трудов. Казань — лидер по многим показателям в стране. Однако нам есть куда расти, и мы свою работу продолжаем», — подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин наградил Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.