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Политика 4 февраля 2024 09:14

Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Володин отмечен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что политик занимает должность председателя Госдумы с 2016 года.

#Владимир Путин #награждение #Вячеслав Володин
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