Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Володин отмечен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что политик занимает должность председателя Госдумы с 2016 года.