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Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством»
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что Володин отмечен «за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним, что политик занимает должность председателя Госдумы с 2016 года.
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