Мэр Казани: «РОСТКИ» – одно из крупнейших событий в российско-китайском сотрудничестве

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии Дня города и Дня республики мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что ближайшие две недели столица Татарстана станет площадкой для целого ряда значимых событий.

«Буквально каждые дни до праздника будут насыщены мероприятиями. Сегодня открывается международный форум „РОСТКИ“ – одно из крупнейших событий в российско-китайском сотрудничестве. Мы принимаем порядка 10 тысяч участников из 33 стран», – сказал мэр на деловом понедельнике.

Он добавил, что в этот же день Казань примет форум «РЕБУС», посвященный цифровизации. В четверг стартует музыкальный фестиваль «Новая волна», где выступят ведущие артисты российской эстрады.

«Уже приехали молодые исполнители, и вокруг фестиваля чувствуется большой интерес. Мы будем работать над тем, чтобы „Новая волна“ закрепилась в Казани и не откатилась от нас», – подчеркнул Метшин.

Кроме того, в Казани состоится XXI Всероссийский форум развития малых городов и исторических поселений. По словам градоначальника, площадка имеет особое значение для обсуждения вопросов благоустройства и формирования комфортной городской среды.

«Не случайно форум проводится в Казани. Именно с нашей столицы началась большая республиканская программа развития общественных пространств, которую десять лет назад запустил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Первые ростки этой работы – программа „100 скверов“, созданная совместно со студентами и преподавателями Казанского архитектурного университета. Сегодня мы видим ее результаты: города республики заметно изменились, а Казань получила мощный импульс развития», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что изменения стали возможны благодаря системной командной работе республиканских и федеральных властей.

«На очередной День города и День республики мы подходим с новыми достижениями по многим направлениям. Это результат общей работы на благо Казани и Татарстана», – резюмировал Ильсур Метшин.