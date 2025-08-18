Деловая программа российско-китайского форума «РОСТКИ» стартует сегодня в Казани

В Казани начинается деловая программа Третьего Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», которая продлится с 18 по 19 августа. На площадке МВЦ «Казань ЭКСПО» российские регионы и китайские провинции смогут обсудить актуальные вопросы развития сотрудничества.

Организаторы форума ожидают, что в Казань приедет порядка 10 тыс. участников – на уровне 2024 года. Регистрацию уже прошли делегаты из 59 регионов России. Чувашия, Ульяновская и Оренбургская области будут представлены на уровне губернаторов.

Среди почетных гостей форума – советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин, зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона.

Впервые на «РОСТКИ» приедет Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. К слову, он уже был в Казани – в дни проведения саммита БРИКС в октябре 2024 года.

Участие в российско-китайском форуме подтвердили 11 официальных делегаций из семи провинций КНР (Хубэй, Шаньдун, Цзилинь, Хунань, Сычуань, Синьцзян-Уйгурский автономный район, муниципалитет Чунцин). Как пояснила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, ряд провинций будет представлен на уровне губернаторов и мэров.

Деловая программа состоит из 70 деловых сессий. На сегодня, 18 августа, запланирован круглый стол «Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан». Ожидается, что в нем примут участие Раис республики Рустам Минниханов, а также глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, министр сельского хозяйства Татарстана Марат Зяббаров, руководитель Минтранса РТ Фарит Ханифов.

Пленарное заседание пройдет завтра. Тема звучит как «Партнерство, проверенное временем: курс на будущее».

Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдет в третий раз. Впервые он состоялся прошел 7–8 сентября 2023 года, во второй раз – с 13 по 15 ноября 2024 года. Дата «РОСТКов» 2025 года была выбрана по просьбе китайской стороны.

«Все спрашивают, почему на лето перенесли. Это связано с китайцами. Они лично обратились к Раису республики Рустаму Минниханову, причем несколько раз, с просьбой перенести это все на август. Слишком активная у них осень по деловой активности. Совпадает со многими мероприятиями, которые проходят в Китае в это время», – рассказывала ранее Минуллина.

В программу третьего форума «РОСТКИ» также вошли культурные и спортивные события. Некоторые из них прошли накануне. Например, торжественная посадка гортензий с участием делегацией из Китая, гонка лодках «Дракон» и благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Республики Татарстан.

Сегодня, 18 августа, пройдет товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая. Сегодня и завтра, 18 и 19 августа – товарищеский турнир по го (вейцы). Дни китайского кино состоятся 18 и 19 августа, в кинотеатре «Мир» и в Казанском Кремле во дворе Присутственных мест.