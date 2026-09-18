Мэр Казани проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин прибыл в Казанский институт культуры, чтобы отдать свой голос на выборах депутатов Государственную Думы ФС РФ.

«По всей стране стартовали выборы в Государственную Думу Российской Федерации. В Казани на 465 избирательных участках голосуют избиратели. Хорошая погода, замечательное настроение – всё для того, чтобы сделать свой выбор. Хочу обратиться к казанцам, чтобы они показали единение, пришли и проголосовали, поддержали курс нашей страны в ответственное время. Каждый голос важен для стабильности», – приводит слова Ильсура Метшина пресс-служба мэрии.

В первый день голосования на площадке КазГИКа проходят парад, концерт и мастер-классы – традиционная для выборов программа на данном избирательном участке.

«Из года в год избирателей на нашем участке становится всё больше, потому что люди видят в средствах массовой информации, в соцсетях, какие у нас активности происходят. С каждым годом всё больше и больше людей прикрепляются к нашему участку, чтобы ощутить атмосферу праздника на выборах. На прошлых выборах у нас было меньше тысячи избирателей, а в этом году уже больше полутора тысяч человек голосуют на нашем участке», – рассказал журналистам председатель УИК №283, доцент кафедры вокального и инструментального искусств КазГИКа Наиль Сагдиев.

Сегодня в России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Избирательные участки по всей республике открылись в 8 часов утра. Голосование продлится до 20 сентября. Участки работают ежедневно с 8 до 20 часов.

«Везде всё готово, везде процесс уже налажен, отработан, и все находятся в таком приятном организационном порыве на участках», – сообщил ранее председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.