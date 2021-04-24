Мэр Казани принял участие в общегородском субботнике в свой день рождения

На общегородской субботник в Казани сегодня вышли более 60 тыс. человек, в том числе сотрудники исполкома, автотранспортных предприятий и активисты. В свой день рождения присоединился к экологической акции и мэр столицы РТ Ильсур Метшин.



Масштабная уборка проходила во всех районах города, при этом участники могли выбрать удобную для себя площадку — дворы, парки и скверы. Необходимый инвентарь всем желающим выдавался на месте, в помощь им было направлено 450 единиц техники. Благодаря слаженным усилиям горожан было убрано почти 4 тыс. дворов, отремонтировано 247 контейнерных площадок, посажено 623 дерева и кустарника. В общей сложности было собрано и вывезено на полигоны 9,4 тыс. кубометров мусора.

Ильсур Метшин вместе с сотрудниками подразделений исполкома участвовал в уборке прибрежной зоны Казанки — от стадиона «Ак Барс Арена» до Дворца водных видов спорта. Около 500 человек, в том числе школьники, студенты, сотрудники «Старого города» и Комитета по делам детей и молодежи, очистили парк Молодоженов по улице Девятаева.

Уборка также проходила в Казанском зооботсаду, в сквере на улице Космонавтов и на множестве других площадок.

С начала экологического двухмесячника по санитарной очистке в столице РТ на полигоны было вывезено 290 тыс. кубометров мусора.

«Это самый главный подарок — видеть столько людей, которые любят свой город, желают ему только самого лучшего. С праздником, с субботником! Пусть Казань всегда будет чистой, ухоженной, безопасной и красивой», — поблагодарил казанцев Метшин.

В мэрии напомнили, что завтра все желающие могут принять участие в уборке парка «Черное озеро».

В общегородском субботнике принял участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Вместе с хоккеистами «Ак Барса» он проводил уборку в Ноксинском лесу, за торговым центром «Франт».

Фото: пресс-служба мэрии Казани