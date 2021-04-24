Минниханов посадил сосны на городском субботнике в Ноксинском лесу в Казани

В Ноксинском лесу, за торговым центром «Франт» в Казани, прошел общегородской субботник. Участниками мероприятия стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и игроки хоккейной команды «Ак Барс».

«Дорогие жители Казани и гости, огромные слова благодарности за то, что мы любим нашу республику и наш город. С приходом весны, после зимы, нужно навести порядок. Меняется наше отношение к окружающей среде, меняется отношение к образу жизни. Люди понимают, что нужно беречь природу и внимательно относиться к окружающей среде. На акции собралось много молодежи. Я хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня вместе с нами», — сказал руководитель республики, обращаясь к собравшимся на субботнике людям.

Минниханов отметил, что такая «генеральная уборка» не должна быть одноразовой акцией. Жители республики должны изменить свое отношение к экологии. Он поблагодарил учебные заведения, где проводится экологическое воспитание молодежи. Президент отметил, что Ноксинский спуск — уникальное природное место, к которому местные жители должны относиться бережно.

«Сегодня каждый из вас сделает так, чтобы этот спуск стал еще красивее. Сегодня здесь будут посажены деревья. Качество нашей жизни зависит от окружающей среды. Никакие социальные проекты не заменят свежий воздух, чистую воду и деревья», — заключил Президент РТ.

После этого руководитель республики посадил несколько саженцев сосны. Всего в этот день в Ноксинском лесу было посажено 60 деревьев.

Республиканский субботник прошел сегодня в городах и районах Татарстана в рамках санитарно-экологического двухмесячника и республиканской акции «Эковесна 2021». Его центральной площадкой стал парк в микрорайоне «Азино-2». Участники городского субботника сразились в первой игре сезона в формате квеста «Чистые игры». Около 300 команд на скорость собирали мусор на территории, разделяя его на три фракции. Всего в уборке территории приняли участие более 1200 человек.

«Это традиционное мероприятие, которое проводится по всей стране. Общегородской субботник — не единственное место, где сегодня убираются люди. Таких точек по республике огромное количество. Активно подключаются жители и различные сообщества, в том числе предприятия. Общегородской субботник мы организовали совместно с исполкомом Казани. Выбрали эту территорию, поскольку она пользуется популярностью. Большое количество людей здесь отдыхает», — сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

Он отметил, что в формате «Чистых игр» субботник проводится уже третий год. Его участники разделены на команды по четыре человека. Главная задача заключается в раздельном сборе мусора. Каждая команда получает за мешки с бытовыми отходами баллы. Команда-победитель по итогам субботника получит сертификат на погружение на дно Голубого озера.



