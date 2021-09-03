Мэр Казани предложил выбирать артистов на 30 августа путем голосования

Во время прямого эфира жители Казани поблагодарили Ильсура Метшина за музыкальный фейерверк, который прогремел в столице Татарстана в День республики и города. При этом они озвучили свои предложения по поводу артистов, которые выступают на главной сцене перед центром семьи «Казан».

«Аристов можно выбирать и покруче», — прозвучал совет от жителя столицы республики.

Ильсур Метшин согласился, что салют в этом году был особенным. «Мы постарались! И музыкальное сопровождение фейерверка было соответствующее, — заметил мэр. — А вот за трендами артистов не слежу, поэтому на вкус и цвет товарищей точно нет».

Градоначальник предложил в преддверии следующего праздника Дня республики устроить народное голосование, в котором могли бы принять участие все казанцы и внести свои предложения по выбору артистов.

«Мы с удовольствием проведем народное голосование, подискуссируем. И в зависимости от того, кто победит, будем приглашать артистов», — заверил мэр

«Может реально устраивать голосование за артистов? Кого хотели бы видеть на праздниках. Было бы супер», «Салют реально в этом году супер был. Спасибо большое», — написали Метшину жители Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что участниками праздничной программы в этом году стали известные исполнители — Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группы Brainstorm и Cream Soda.