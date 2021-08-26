Фестиваль «Два Кремля», open-air и «Культурный код»: как Казань отметит 30 августа

Как в Казани готовятся отметить День Татарстана, на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказали представители трех ведомств республики.

Подробности о предстоящих праздничных событиях в Казани, посвященные Дню Республики Татарстан, рассказали начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов, заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков и замминистра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Байкеры, оркестр и салют над двумя акваториями

Празднование Дня Республики Татарстан начнется перед Центром семьи «Казан» и масштабного фестиваля «Два Кремля».

«Мероприятие соберет любителей мотоциклов, байкеров со всей страны и из-за рубежа. В общей сложности на фестиваль заявлены 600 байкеров, но предположительно их будет больше», — отметил Абзалов.

Площадки фестиваля начнут работу в 9.30. Зрителям будут представлены показательные выступления, в том числе езда мотоциклах в ограниченном пространстве. Также будут работать мастер-классы по совершенствованию водительского мастерства мотоциклов.

«Далее, в 13.00, байкеры колонной переместятся к Казанскому Кремлю и во второй половине дня проедут до Казанского ипподрома, где жителей и гостей столицы ожидает еще одно интересное традиционное мероприятие — конноспортивный праздник, где будут организованы заезды и скачки на приз Президента Республики Татарстан. Скачки обещают быть захватывающими, так как лошади и скакуны — сильнейшие в Российской Федерации. Здесь же состоится концертная программа», — поделился подробностями Абзалов.

Зрителям будут представлены показательные выступления, в том числе езда мотоциклах в ограниченном пространстве. Также будут работать мастер-классы по совершенствованию водительского мастерства мотоциклов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Вечерний формат мероприятий начнется в 20.00 на берегу реки Казанки у стен Казанского Кремля, где для любителей классической академической музыки на площади перед Дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль «Казанская осень».

«Open-air выступит Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России Александра Сладковского. Будет представлена программа с исполнением ведущих артистов Большого театра — это редко исполняемая программа на открытых площадках», — заявил спикер.

С другой стороны реки Казанки в 18.00 на главной сцене у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт, на котором также выступят известные исполнители — Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группы Brainstorm и Cream Soda.

«Мы составляли программу таким образом, чтобы каждый житель и гость Казани нашел себе праздник по интересам, любимого исполнителя, отвечающего его вкусам», — заявил спикер.

С другой стороны реки Казанки в 18.00 на главной сцене у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт, на котором также выступят известные исполнители Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В 22.00 финалом всех праздничных мероприятий в Казани станет салют под музыкальное сопровождение. Услышать музыкальный аккомпанемент горожане смогут, подключившись к радиостанции «Болгар радиосы» на частоте 91,5 FM.

Лучшими точками просмотра станут набережные Казанки и Центра семьи «Казан». «Салют мы будем запускать не только над акваторией Казанки — между Ленинской дамбой и мостом „Миллениум“, но и между Кировской и Ленинской дамбой. Таким образом, под салют будут задействованы два участка акватории реки Казанки. Продолжительность салюта составит пять минут», — отметил докладчик.

Год родных языков наложил отпечаток на фестивали

«Мы все знаем, что этот год особенный — указом Президента Татарстана он объявлен Годом родных языков и народного единства. Эта особенность наложила отпечаток на тематические и целевые моменты проведения мероприятий», — присоединился к беседе заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

29 августа в 10.00 в культурном центре «Чулпан» состоится официальное открытие Всероссийского фестиваля татарского фольклора «Түгәрәк уен».

«Фестиваль объединяет фольклорные коллективы различных этнических групп татар, а также знакомит всех желающих с разноплановым многообразием культурного наследия татарского народа. В фестивале примут участие более 30 фольклорных коллективов и исполнителей из регионов России. По завершении концертной программы фестиваля будут объявлены лауреаты конкурса», — сообщил спикер.

Фестиваль «Түгәрәк уен» — единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар. Впервые он был проведен Республиканским центром развития традиционной культуры в 2010 году в Старокулаткинском районе Ульяновской области.

Фестиваль «Түгәрәк уен» — единственный фестиваль в России, посвященный исключительно аутентичному фольклору татар Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар- информ»

30 августа на площади перед театром Камала в 11.00 откроется республиканский фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар / Играй гармонь!». Здесь соберутся более 1 тыс. участников со всего Татарстана и регионов России, которые в 13.00 пройдут от театра Камала через ул. Баумана к Спасской башне Казанского Кремля, где будут исполнены народные песни.

«Это будет очень массовое зрелище с участием гармонистов со всей республики и России. Они совершат парадное шествие, которое возглавят артисты татарской эстрады: народный певец Республики Башкортостан Фадис Ганиев, заслуженная артистка РТ и РБ Лилия Биктимирова, народный артист РТ и РБ Айдар Галимов, народный артист РБ Фидан Гафаров и заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев», — рассказал о подробностях предстоящего праздника спикер.

29 и 30 августа на улице Марджани развернется фестиваль современной татарской культуры и дизайна «Печән базары». В этом году он посвящен династиям и семейным ценностям. Программа фестиваля включит дизайн-маркет, национальный фуд-корт, мастер-классы для детей и родителей, сцену альтернативной музыки и другие тематические площадки.

Tat Cult Fest объединит семь площадок и 99 музыкантов со всего мира

30 августа фестиваль татарской культуры Tat Cult Fest развернется на семи площадках Казанского Кремля. Мероприятие, уже ставшее традиционным, состоится в четвертый раз.

«В фестивале примут участие 99 музыкантов. Это медиахудожники, музыканты, графические дизайнеры из Берлина, Бостона, Кельна, Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Владивостока и многих других городов России и зарубежных стран», — отметил Дамир Натфуллин.

30 августа фестиваль татарской культуры Tat Cult Fest развернется на семи площадках Казанского Кремля. Мероприятие, уже ставшее традиционным, состоится в четвертый раз Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар- информ»

Ожидается, что большой интерес у гостей события вызовет музыкальная площадка, которая разместится на большой сцене в Пушечном дворе и электронной сцене на Тайницкой башне. Отдельно будет представлена мультимедийная программа, которая пройдет в присутственных местах. Она станет первым публичным событием, которое состоится в здании после реставрации.

На фестивале также будут работать книжная ярмарка от Центра современной культуры «Смена», образовательная программа, открытая студия, где каждый сможет записать свой трек, и фудкорт.

«Темой фестиваля в Год родных языков и народного единства станет „Язык“. Tat Cult Fest 2021 исследует этот многогранный феномен с разных ракурсов и с помощью разных инструментов. Основой фестиваля станет не только татарский язык, но и весь межкультурный диалог», — отметил спикер.

Работа площадок будет организована с 13.00 до 20.00. Вход на все события фестиваля свободный.

Фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR», «Этностартап-форум» и «Культурный код»

28 и 29 августа в столице Татарстана состоится всероссийский мультижанровый фестиваль креативных индустрий «Город — RE’ACTOR» — это ключевое событие программы развития региональной сети арт-резиденций в Татарстане, который подведет итоги за 2021 год.

«Программа фестиваля будет состоять из семи блоков и включит музыкальную и дискуссионную площадки, образовательную программу, питчинг проектов для арт-резидентов, маркет и мастер-классы, выставки и инсталляции», — сообщил заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В рамках фестиваля пройдет презентация арт-резидентов и продюсерского центра, сформируются основные векторы развития креативных индустрий в молодежной среде Татарстана и механизмы взаимодействия региональных арт-резиденций. Основной площадкой проведения мероприятий станет Национальная библиотека. Все события будут проходить бесплатно.

Основной площадкой проведения мероприятий станет Национальная библиотека. Все события будут проходить бесплатно Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар- информ»

Кроме того, с 28 по 30 августа в Национальной библиотеке пройдет межрегиональный молодежный «Этностартап-форум» — площадка по выявлению и продвижению молодых предпринимателей и их инициатив, направленных на сохранение культуры народов России через производство продукции с национальным компонентом. «Проект дает возможность обучиться и продвигать свои продукты на рынке. Для участников будут проведены мастер-классы, питчинги», — отметил Садыков.

В общей сложности в проекте примут участие более 100 человек. Пять проектов-победителей получат поддержку на развитие своего бизнеса.

Символичным для Казани станет мероприятие «Культурный код». Международный фестиваль уличного искусства стартовал 14 августа, это — часть президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В его рамках известные стрит-арт-художники расписывают фасады зданий по улицам Абсалямова и Четаева. На фестивале представлены работы художников четырех стран — России, Испании, Болгарии и США. Планируется, что на фасадах жилых домов будут созданы семь огромных граффити. Презентация готовых муралов состоится в День Республики Татарстан, 30 августа», — отметил спикер.

Место проведения фестиваля выбрали путем голосования. За Казань отдали свой голос более 100 тыс. человек.

30 августа площадка перед театром Камала соберет представителей республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман».

30 августа площадка перед театром Камала соберет представителей республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«На площадке с 13.30 до 16.00 выступят лучшие трудовые коллективы наших предприятий и организаций Республики Татарстан. Здесь и танцевальные современные направления, и вокальные, и хореографические, и художественное слово. Таким образом, трудовое движение представит творческий подарок жителям и гостям столицы Татарстана», — Ринат Садыков.

Фестиваль направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала работающей молодежи«. Он проводится при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Казань в 13-й раз станет столицей мирового брейк-данса

С 27 по 29 августа на уличной площадке казанского экстрим-парка «Урам» состоится XIII Международный турнир по брейк-дансу и граффити Combonation.

«В программе турнира запланированы мероприятия по брейкингу, граффити-батлы, танцевальные мастер-классы, встречи с профессиональными артистами и многое другое. Кульминацией мероприятия станет фестиваль электронной музыки Combonight», — рассказал замминистра по делам молодежи РТ.

С 27 по 29 августа на уличной площадке казанского экстрим-парка «Урам» состоится XIII Международный турнир по брейк-дансу и граффити Combonation Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В 2020 году в честь 100-летия ТАССР был установлен мировой рекорд по одновременному кручению на голове с участием 100 человек. Интересно, что в 2019 году в рамках Combonation также был установлен другой необычный рекорд: 65 танцоров одновременно прыгали на одной руке на крыше Центра семьи «Казан». В 2021 году турнир готовит площадку для новых рекордов.

Кроме того, Казань ждет еще один фестиваль — Brake and travel, который пройдет в парке «Урам» 28 и 29 августа. Это всероссийский отбор на престижные чемпионаты мира в Европе и Азии по брейк-дансу.

«На турнирах в Казани будут определены чемпионы, которые представят Россию на крупнейшем чемпионате мира BOMB JAM, который пройдет в октябре 2022 года в Китае», — сообщил Ринат Садыков.

Финальные поединки в Казани пройдут 29 августа. Начало — в 15.00.

«День Республики Татарстан и День города Казани — самые любимые праздники среди жителей нашего города. Это показывает и опросы, и те исследования, которые мы проводили. Та программа, которую мы формируем ежегодно на любимое мероприятие, отражает интересы горожан по возрастному принципу, и географическому», — добавил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.