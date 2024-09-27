Мэр Казани: Послание Раиса РТ содержит главную цель — это благополучие наших жителей

Мэр Казани Ильсур Метшин оценил тезисы Рустама Минниханова, назвав послание Раиса Татарстана подведением итогов прошедшего рабочего года. Также руководитель города поделился с журналистами главной целью мероприятия в Госсовете РТ.

«Для нас послание Раиса республики — это всегда, во-первых, подведение итогов прошедшего рабочего года. Мы не только от нового до нового года, но и от послания до послания мерим свою работу. Безусловно, всегда очень ответственно слышать оценку, которую каждый из нас получает», — отметил он.

Но несмотря на высокую оценки и серьезные результаты, Раис республики ставит новые задачи — продолжить поступательное развитие, заметил градоначальник.

«Цель только одна — это благополучие наших жителей, комфорт городов, новые рубежи, которые мы должны знать. Поэтому мы готовы под руководством нашего Раиса Рустама Нургалиевича и дальше продолжать работу вместе с нашим трудолюбивым населением и Казани, и Татарстана», — заключил Ильсур Метшин.

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным Посланием парламенту в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. На заседание помимо депутатов были приглашены представители государственных и муниципальных органов власти, руководители предприятий, учреждений и многие другие. Общее количество приглашенных — 670 человек.