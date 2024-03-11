Мэр Казани поручил разобраться в причинах обвала крыши магазина в Дербышках

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике поручил разобраться с причинами обвала крыши магазина в Дербышках. Обращаясь к главе исполкома Рустему Гафарову, он отметил, что важно следить не только за качеством ремонтных работ, но и за содержанием объектов.

«К сожалению, мы видим страшные фотографии обрушения козырька магазина в Дербышках, собственниками которого являются коммерческие структуры <...>. Нельзя допустить, чтобы не принятые своевременно меры приводили к опасности эксплуатации и посещения жителями. Надо с этим случаем, Рустем Гильфанович [Гафаров], разобраться, в том числе и с тем, кто самовольно вынес козырек на 1,5 метра, почему своевременно не убирали [снег]», – заявил Метшин.

Градоначальник также призвал провести разъяснительную работу с казанцами, которые копят деньги на капремонт на спецсчетах.

«У нас, к сожалению, не все приняли решение. Те, кто принял это решение на заре формирования программы капремонта, обрекают себя на долгое накопление и проблемы в будущем, потому что не будет софинансирования из нашего и республиканского бюджета. В этой связи я прошу еще раз главам собрать [информацию] и доложить мне о проделанной работе. Людям нужно разъяснить ситуацию», – заключил мэр столицы Татарстана.

Ранее сообщалось, что на улице Главная в казанском поселке Дербышки произошло обрушение козырька магазина. Вероятной причиной происшествия стал снег, который скопился на крыше. Конструкция не выдержала такой нагрузки и сломалась.