Власти Казани одобрили строительство девяти объектов в историческом центре города. Всего рабочая группа по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения, заседание которой провел мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, рассмотрела 13 объектов.

Сначала участники заседания рассмотрели проект многоквартирного жилого дома по ул. Бутлерова, д. 20, он заслужил единогласное одобрение. При этом глава города предложил организовать подсветку не только административной, но и жилой части здания.

Не вызвали разногласий проекты по строительству здания нежилого фонда по ул. Муштари, 24, административного здания по улице Некрасова, индивидуального дома по ул. Пехотная, 9, многоквартирных жилых домов по улицам Урицкого и Большая, а также концепция развития участков «Сантехприбор».

Оказался согласован и проект административного здания министерств и госкомитетов по улице Назарбаева. По мнению специалистов, он не отличается новизной, однако имеет право на существование.

Эксперты также поддержали концепцию застройки жилого квартала на территории завода «Крахмалпатока» на улице Г. Камала. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина рассказала, что изначально квартал планировалось застроить по периметру, что достаточно сильно давило бы на историческую постройку по улице Нариманова. Но затем концепция была изменена. Проектировщикам пришлось совмещать старые пятиэтажки, общежития, девятиэтажки и новую постройку.

Остальные представленные на рассмотрение участников заседания предложения не получили их полной поддержки. В частности, много вопросов вызвал проект нового здания Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ на улице Большая Красная.

Разделились мнения относительно проекта реконструкции дворовой постройки с приспособлением под объект гостиничного сервиса по ул. К. Маркса, 8/13. «Это здание ни по объемам, ни по архитектуре не вписывается», — заметила заместитель председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Светлана Персова.

Требующим доработки оказался проект индивидуального жилого дома по улице Волкова — подготовить его второй вариант пообещал архитектор Николай Новиков. А создание предприятия общественного питания «Фудмолл» на территории Колхозного рынка требует единой концепции. По словам главного архитектора Казани, собственники участков к этому готовы, но эта работа еще не сделана.

Одобренные инициативы будут направлены на согласование Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. По всем вызвавшим вопросы объектам Ильсур Метшин поручил организовать выезды, после чего по ним будут приняты решения.