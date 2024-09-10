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Мэр Казани оценил, как идет реконструкция Московского рынка
Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня побывал на Московском рынке и проверил, как проходит реконструкция территории.
Владельцы рынка намерены обновить не только внутренние помещения, но и окружающее пространство. Они собираются демонтировать примерно 17 торговых павильонов и точек общественного питания. В планах также обустройство сквера, в котором установят малые архитектурные формы и даже подземную часть для мусора.
«Мы долго искали тех людей, которым будет по плечу новый уровень гастрономии и рыночной торговли. Новые хозяева хорошо себя проявили, в Москве у них прекрасный Даниловский рынок. Площадка сложна тем, что в 90-е годы, когда людей нужно было занять работой, раздали все что можно. Теперь наша задача – вернуть территории, выкупить, обменять и обустроить на них новые скверы для жителей Московского района», – рассказал Ильсур Метшин.
Напомним, реконструировать территории Московского рынка в Казани будут в несколько этапов. По словам замначальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасии Латыповой, благоустроить рынки хотели по аналогии с московскими, в которых эти «торговые ряды» представляют собой большое общественное пространство, где посетители могут не только купить товар, но и отдохнуть, принять участие в различных активностях.
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