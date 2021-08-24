Мэр Казани Ильсур Метшин встретился с чемпионкой Токио-2020 Мартой Мартьяновой

Марта Мартьянова и Ильсур Метшин / Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин встретился в Ратуше с олимпийской чемпионкой Мартой Мартьяновой. 22-летняя казанская спортсменка, получившая во время Олимпиады в Токио травму ноги, завоевала золотую медаль в командном турнире по фехтованию на рапире. На встречу с главной города спортсменка пришла вместе со своей мамой Наилей Мартьяновой.

Глава города поздравил спортсменку с золотой медалью и пожелал ей новых побед.



«Вы заслуживаете восхищения, уважения, являетесь примером для подрастающего поколения. Чтобы стать великими спортсменами, учеными, артистами, недостаточно лишь таланта, главное – кропотливо трудиться. Наградой за ваш труд стала олимпийская медаль, завоеванная в таком юном возрасте, и пусть таких побед будет как можно больше», – цитирует Метшина пресс-служба мэрии Казани.

Глава Казани подчеркнул, что сборная России давно не завоевывала золотых медалей по фехтованию, поэтому вдвойне приятно, что в числе спортсменок, принесших победу стране, оказалась представительница Казани. Мэр поблагодарил Наилю Мартьянову, воспитавшую такую сильную духом дочь. Глава города также поздравил спортсменку с недавним бракосочетанием.

«Первое, о чем я подумала, что это мужской вид спорта. В детстве видела, как фехтуют мальчики, но чтобы девочки – нет. Позже стала замечать, что у Марты получается, она приходила после тренировок счастливой, и тогда я успокоилась», – рассказала Наиля Мартьянова.

Сейчас Марта в Казани, восстанавливается после травмы и привыкает к новому статусу – 17 августа девушка вышла замуж за тренера по фехтованию из Ярославля Евгения Ломтева.

Марта Мартьянова: «Буду тренироваться и идти к следующей Олимпиаде»