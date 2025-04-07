Ильсур Метшин поздравил Александра Овечкина с историческим достижением

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике выразил восхищение рекордом хоккеиста Александра Овечкина, который забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

«У нас нет людей, которые не болеют за хоккей. Для нас это особая победа. В своей речи Овечкин сказал: «Русские, мы сделали это!» – отметил мэр. – Нам посчастливилось видеть его на казанских аренах: во время локаута он выступал за родной клуб, приезжал на прощальный матч Даниса Зарипова».

Метшин с теплотой вспомнил, как играл в одном звене с великим хоккеистом: «Я ему пасы отдавал, и он помог мне забросить одну шайбу. Трудно передать эмоции, когда в раздевалке рядом сидят Овечкин, Павел Дацюк и Данис Зарипов. Это говорит об авторитете нашего выдающегося нападающего».

Мэр также подчеркнул значение командных видов спорта для молодежи. По его мнению, хоккей, футбол, баскетбол рождают особый дух. Метшин напомнил, что многие казанцы выросли на «Золотой шайбе» и «Кожаном мяче», а теперь прививают любовь к спорту своим детям.

«И пусть пример Овечкина послужит примером нашим подрастающим поколениям, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни и прославляли нашу великую Россию в том числе и за ее пределами. Эта заброшенная шайба – ответ всем, кто хотел на обочину спортивных великих достижений [отправить] великую спортивную российскую державу. Спасибо Александру, и, дай Бог, новые победы нашего российского спорта будут впереди», – заявил мэр.

В завершение Ильсур Метшин пожелал новых побед российскому спорту и призвал болеть за «Ак Барс» в решающем матче с «Автомобилистом»: «Спасибо команде, что качнула качели удачи в нашу сторону!»