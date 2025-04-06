Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, где «Нью-Йорк Айлендерс» принимает у себя дома «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идет второй период встречи, хозяева ведут в счете 2:1. За «столичных» забросил нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 895-м за карьеру в регулярных чемпионатах национальной хоккейной лиги. Тем самым россиянин стал лучшим снайпером в истории, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).

Рекорд канадца держался 26 лет. Он его установил в 1999 году, забросив 802-ю шайбу в карьере и опередив Горди Хоу (801).

В данный момент «Вашингтон» идет на первом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 11 апреля в 02:30 по мск.