Мэр Казани Ильсур Метшин передал высокие награды бойцам СВО

На фото: Радж Хальфин

Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью «За отвагу» награжден Радж Хальфин, медалью «За храбрость» 1-й степени — Али Курбанов. Вручение наград состоялось на XXXIV сессии Казгордумы. Их под аплодисменты собравшихся передал мэр Казани Ильсур Метшин.

На фото: Али Курбанов

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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