Мэр Казани о выделении жилья льготникам: Процесс не такой быстрый, как нам хотелось бы

Предоставление квартир очередникам-льготникам по жилищным программам идет нормальными темпами, но из-за дорогостоящих программ очередь двигается не так быстро, как хотелось бы самим жителям и властям города. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Жилищные программы очень дорогостоящие, поэтому движение очередников-льготников не такое быстрое, как хотелось бы самим участникам программы и, безусловно, нам», — отметил градоначальник.

Тем не менее, результаты есть, добавил он. С 2005 года социальная ипотека позволила приобрести жилье более 33 тыс. семей. А за шесть месяцев 2023 года квартиры получили 178 семей.

«То, что 230 семей с начала года из категории льготников получили новые квартиры — неплохой результат. Также в прошлом году был всего лишь один запрос на получение субсидии от ветерана Великой Отечественной войны. На сегодняшний день все ветераны и их семьи обеспечены жильем», — прокомментировал Ильсур Метшин.

С рядом программ подробнее ознакомил начальник Управления жилищной политики Ренат Шамсутдинов. Так, в течение 15 лет в городе реализуется программа «Жилье горожанам». Она позволяет семьям, которые обеспечены жильем площадью менее 18 кв. метров, приобрести квартиру по цене ниже рыночной на 20%.

Ее участниками могут стать и иногородние жители столицы Татарстана, официально работающие не менее двух лет. В прошлом году был введен в эксплуатацию многоквартирный дом в поселке Юдино, построенный средствами Дирекции муниципальных жилищных программ. В этот дом также заселились 7 семей горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые получили федеральные субсидии на улучшение жилищных условий. За все годы поддержка оказана более 1 тыс. семьям участников муниципальной программы.

Отдельное внимание власти Казани уделяют помощи в решении жилищных вопросов чернобыльцам, вынужденным переселенцам, а также гражданам, покинувшим районы Крайнего Севера. За 6 месяцев 2023 года две семьи получили сертификаты общей стоимостью 9 млн рублей. С 2006 года сертификаты вручены 208 людям.

С 2020 года реализуется программа социальной ипотеки, которая доступна также для семей, в которых возраст одного из супругов не превышает 35 лет. За три года новые квартиры получили более 1,3 тыс. таких семей.

Еще одна программа, призванная помочь в улучшении жилищных условий молодым семьям, — «Обеспечение жильем молодых семей Казани». По этой программе, семьи, оба супруга в которых не достигли 36-летнего возраста, могут получить безвозмездную субсидию в размере 30-35% от стоимости жилья. В этом году субсидии на сумму 24,7 млн рублей выделены для восьми молодых семей. С 2012-го по 2023 год программой воспользовались 353 семьи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году в Казани завершится обеспечение жильем ветеранов боевых действий.