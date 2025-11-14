news_header_top
Общество 14 ноября 2025 12:51

Мэр Иннополиса назвал партнерство с Гуанмином историческим событием

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков прокомментировал соглашение, подписанное сегодня с китайским районом Гуанмин. Градоначальник назвал его историческим событием, которое станет катализатором развития технологического сектора и городской среды, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе технополиса.

Партнерство закладывает основу для совместной работы в сфере инновационных технологий, градостроительства, науки и образования. Особый акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве, что имеет ключевое значение для Иннополиса как IT-столицы России.

«Это историческое событие для Иннополиса и Гуанмина. Уверен, что наше партнерство станет катализатором развития не только технологического сектора, но и городской среды в целом – от инфраструктуры до качества жизни горожан. Совместная работа над новыми проектами поможет сделать наши города еще более современными и комфортными», – подчеркнул Вандюков.

Гуанмин – важный центр информационных технологий, район городского подчинения города субпровинциального значения Шэньчжэнь. Площадь района составляет 156,1 кв. км, население – около 1,12 млн человек.

