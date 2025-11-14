news_header_top
Общество 14 ноября 2025 10:38

Раис РТ принял участие в церемонии подписания соглашения между Иннополисом и Гуанмином

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между городом Иннополис и районом Гуанмин. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Свои подписи на документ поставили мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков и мэр района Гуанмин Цю Хаохан.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Гуамин – важный центр информационных технологий, район городского подчинения города субпровинциального значения Шэньчжэнь. Площадь района составляет 156,1 км², население – около 1,12 млн человек.

Напомним, лидер Татарстана прибыл сегодня с рабочим визитом в Шэньчжэнь. В рамках поездки он посетил 27-ю Китайскую выставку высоких технологий.

