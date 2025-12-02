news_header_top
Общество 2 декабря 2025 10:04

Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Фото: © «Татар-информ»

Мэр города Иннополис Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия с 1 декабря 2025 года. Соответствующее решение Совета муниципального образования «город Иннополис» опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

Отставка мэра была принята по собственному желанию. Совет Иннополиса направит решение в Совет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.

Ранее Вандюков был назначен новым директором университета Иннополис.

Вандюков Дмитрий Владимирович
Директор Университета Иннополис

Родился 18 марта 1976 г. в Зеленодольске. Окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева, ТИСБИ.

В 1999 году начал трудовую деятельность в должности ведущего специалиста отдела правового обеспечения, внешнеэкономической деятельности и внутренней торговли, был главным специалистом отдела правовой защиты предприятий и потребителей Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.
С 2004 по 2009 гг. занимал различные должности в ОАО «Таттелеком». С 2009 по 2016 гг. работал заместителем генерального директора ПАО «Таттелеком» — начальником Казанского управления электрической связи. С 2016 по 2019 гг. исполнял обязанности первого заместителя министра информатизации и связи РТ.
С 2019 по 2024 гг. был заместителем гендиректора ОЭЗ «Иннополис».
С июня 2024 по декабрь 2025 гг. был мэром г. Иннополис.
Со 2 декабря 2025 г. — директор Университета Иннополис.

