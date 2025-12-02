Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия
Мэр города Иннополис Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия с 1 декабря 2025 года. Соответствующее решение Совета муниципального образования «город Иннополис» опубликовано на официальном портале правовой информации Республики Татарстан.
Отставка мэра была принята по собственному желанию. Совет Иннополиса направит решение в Совет Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан.
Ранее Вандюков был назначен новым директором университета Иннополис.