Мэр Иннополиса Дмитрий Вандюков досрочно сложил полномочия

Директор Университета Иннополис

Родился 18 марта 1976 г. в Зеленодольске. Окончил Казанский государственный технический университет им. Туполева, ТИСБИ.

В 1999 году начал трудовую деятельность в должности ведущего специалиста отдела правового обеспечения, внешнеэкономической деятельности и внутренней торговли, был главным специалистом отдела правовой защиты предприятий и потребителей Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ.

С 2004 по 2009 гг. занимал различные должности в ОАО «Таттелеком». С 2009 по 2016 гг. работал заместителем генерального директора ПАО «Таттелеком» — начальником Казанского управления электрической связи. С 2016 по 2019 гг. исполнял обязанности первого заместителя министра информатизации и связи РТ.

С 2019 по 2024 гг. был заместителем гендиректора ОЭЗ «Иннополис».

С июня 2024 по декабрь 2025 гг. был мэром г. Иннополис.

Со 2 декабря 2025 г. — директор Университета Иннополис.