Общество 17 ноября 2025 19:14

Директором университета Иннополис стал глава города Дмитрий Вандюков

Новым директором университета Иннополис был назначен Дмитрий Вандюков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«2 декабря новым директором университета станет Дмитрий Вандюков. Он работает над развитием инновационного центра Иннополис с 2016 года», – пишут в Telegram-канале образовательного учреждения.

Вандюков также является мэром города Иннополис, а руководителем института с 2024 года был Искандер Бариев. Новое место работы Бариева после его ухода не уточняется.

