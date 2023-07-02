Мэр французского города сообщил, что во время беспорядков пострадали его жена и ребенок

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз заявил, что на его дом напали, его жена и ребенок пострадали. Об этом сообщает ТАСС.

«Нападавшие протаранили мой дом на машине, затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар в доме, где спали моя жена и двое маленьких детей», – указано в сообщении.

Отмечается, что градоначальник во время происшествия находился в здании мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пятую ночь беспорядков во Франции задержали 486 человек.