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Мэр французского города сообщил, что во время беспорядков пострадали его жена и ребенок
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Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз заявил, что на его дом напали, его жена и ребенок пострадали. Об этом сообщает ТАСС.
«Нападавшие протаранили мой дом на машине, затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар в доме, где спали моя жена и двое маленьких детей», – указано в сообщении.
Отмечается, что градоначальник во время происшествия находился в здании мэрии.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что за пятую ночь беспорядков во Франции задержали 486 человек.
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