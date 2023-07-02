За минувшую ночь во время протестов во Франции арестовали 486 человек

За пятую ночь беспорядков во Франции задержали 486 человек, сообщает РИА Новости.

«В 3.30 утра министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьезных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», – указано в сообщении.

Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Ранее сообщалось, что во время протестов арестовали 322 человека, включая 126 в Париже и его пригородах.