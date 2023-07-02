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Происшествия 2 июля 2023 09:26

За минувшую ночь во время протестов во Франции арестовали 486 человек

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За пятую ночь беспорядков во Франции задержали 486 человек, сообщает РИА Новости.

«В 3.30 утра министерство внутренних дел не выявило каких-либо серьезных инцидентов и сообщило о 486 арестах по всей стране, в частности, за ношение предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия», – указано в сообщении.

Массовые беспорядки длятся во Франции уже несколько дней. Ранее сообщалось, что во время протестов арестовали 322 человека, включая 126 в Париже и его пригородах.

#Франция
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