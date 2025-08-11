Мэр Челнов заявил об исключении Агрызского района из перечня земель для многодетных семей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил об исключении Агрызского района Татарстана из перечня муниципалитетов, чьи земли будут предоставляться многодетным семьям города. Об этом он сообщил на аппаратном совещании, подчеркнув, что основное внимание теперь сосредоточено на соседних районах.

По словам Магдеева, с принятием в 2025 году нового республиканского закона процедура выделения земель многодетным семьям получила «новое звучание и новые возможности». В текущем году планируется предоставить около 2 тыс. участков, большая часть которых будет располагаться в Тукаевском, Елабужском, Заинском и Мензелинском районах.

«Мы будем просить соседние районы выделить участки для наших многодетных семей. Агрыз и Агрызский район из перечня исключаем», – подчеркнул мэр.

В своей речи Магдеев отметил, что республиканский закон открыл новые возможности, которых ранее не было. Девять районов Татарстана определены для предоставления земельных участков, однако акцент сделан на ближайших к Челнам муниципалитетах.

«Есть поручение от Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова – нашему соседу, уважаемому руководителю [Тукаевского] района Камилю Римовичу Назмиеву – искать дополнительные земельные участки, чтобы как можно больше многодетных семей могло получить землю при поддержке соседних муниципалитетов. Исполком Набережных Челнов выступает в роли просителя, ведь каждый район – это самостоятельное муниципальное образование с правами и обязанностями. Мы будем обращаться с просьбами о выделении дополнительных участков», – сказал Магдеев.

Он также добавил, что на этой неделе лично посетит районы для осмотра земель. Ранее мэр и представители администрации побывали в Тукаевском и Мензелинском районах, где увидели участки, расположенные в 30–40 минутах транспортной доступности от Автограда в границах населенных пунктов.