Мэр Челнов осмотрел участки для многодетных семей в Тукаевском и Мензелинском районах
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выехал в Тукаевский и Мензелинский районы, чтобы осмотреть земельные участки, которые могут быть переданы многодетным семьям города.
Вместе с руководителями районов и профильными специалистами он оценил территории с подведенными дорогами, электроэнергией, газом и водой. Именно такие участки, расположенные в границах населённых пунктов, будут предложены семьям в первую очередь.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил главам близлежащих районов максимально содействовать в подборе земель для многодетных. «Благодарю руководителей Тукаевского, Мензелинского, Заинского, Елабужского, Менделеевского и других районов за понимание и поддержку в решении столь важного для нашего города вопроса», — отметил Магдеев.
В ближайшие дни планируется осмотр оставшихся территорий. Сейчас в очереди на получение земельных участков в Челнах состоят 6 074 многодетные семьи, и работа по их обеспечению землёй продолжается.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.