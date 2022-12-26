Магдеев запретил заболевающим челнинцам выходить на работу

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании запретил проявлять «героизм» и приходить на работу с симптомами заболевания ОРВИ или гриппа.

«Если есть температура, никакого героизма быть не должно, — отметил он. — Ходить с высокой температурой, с насморком в коллективе, чтобы под конец года любой ценой делать отчет. Отчет-то сделаешь, но, самое главное, и коллектив потом сляжет, и осложнения у человека возникнут».

В таких случаях Магдеев посоветовал остановиться на 5-6 дней, получить консультации врачей, соблюдать постельный режим, а уже потом вернуться в строй. Градоначальник отметил, что и в исполкоме есть такие «герои».

«Мы видим, что люди отдают себя работе. И наши коллеги ходят. Приходится их отправлять в первую очередь в поликлинику, чтобы с температурой 37,5 — 38 не ходили здесь. Ничего хорошего не выйдет, если они на ногах перенесут грипп и ОРВИ», — рассказал мэр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах вдвое превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу.