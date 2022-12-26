В Челнах вдвое превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

В Набережных Челнах продолжается подъем заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом. Эпидемиологический порог превышен в два раза. Об этом на аппаратном совещании доложил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

По словам спикера, в городе зарегистрировано 8,8 тыс. зараженных ОРВИ, а также 92 случая свиного гриппа H1N1.

«Мы пока растем, на стабилизацию не вышли. Отмечается рост заболеваемости на 27,9%», — отметил санврач.

Мэр города Наиль Магдеев напомнил о необходимости носить маски в общественных местах, а руководителям предприятий велел вести просветительскую работу с сотрудниками. «Все элементарные требования помогут сохранить здоровье людей», — отметил градоначальник.

Между тем, количество случаев новой коронавирусной инфекции в Челнах продолжает снижаться. На прошлой неделе был зарегистрирован 61 случай, до этого — 107. За весь период пандемии выявлено более 27 тыс. случаев ковида. Это выше республиканского значения на 2,1%.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа в Татарстане. Так, он поручил усилить дезинфекцию и входные фильтры в соцучреждениях и на предприятиях, следовать санитарно-противоэпидемическим требованиям в трудовых коллективах.