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Ру Тат
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Общество
6 апреля 2022  13:18
Эльза Кузнецова

Мэр Челнов взял шефство над мариупольской семьей из пяти человек

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Мэр Челнов взял шефство над мариупольской семьей из пяти человек
Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев взял шефство над семьей Сохининых из Мариуполя, которая приехала в Автоград в числе вынужденных переселенцев в минувшие выходные.

Как сообщили в пресс-службе Челнов, в семье Сохиных пять человек — супруги, две дочери, бабушка. Мэр оставил семье личный номер для связи.

Также продолжается сбор средств в Фонд поддержки вынужденным переселенцам. На утро 6 апреля челнинцы внесли почти 350 тыс. рублей, собрав еще 100 тыс. за последние сутки.  

Помимо этого, открыт пункт приема одежды для вынужденных переселенцев из Донбасса, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#вынужденные переселенцы
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