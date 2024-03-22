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Общество 22 марта 2024 22:22

Мэр Челнов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Произошла ужасная трагедия в ТЦ „Крокус Сити“. Соболезную родным и близким погибших...» — написал глава Автограда.

По предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек.

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