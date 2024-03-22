Мэр Челнов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Произошла ужасная трагедия в ТЦ „Крокус Сити“. Соболезную родным и близким погибших...» — написал глава Автограда.

По предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек.