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Мэр Челнов встретился с вдовами и матерями погибших военнослужащих
В преддверии 8 Марта мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с вдовами и матерями погибших военнослужащих — участников специальной военной операции. Кадрами со встречи градоначальник поделился в своем телеграм-канале.
Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.
«Их мужья и сыновья — настоящие герои и верные сыновья своего Отечества. Выразил женщинам слова уважения и почтения, пожелал душевных сил и терпения. Мы всегда будем поддерживать семьи наших воинов!» — отметил мэр.
Он подчеркнул, что администрация города продолжает поздравлять матерей и жен челнинцев, участвующих в спецоперации.
Глава Центрального района Эдуард Фаттахов и председатели ТОС вручили подарочные наборы от мэра города Наиля Магдеева. 388 женщин Центрального района города получили подарки.
Ранее мэр Челнов рассказал о поездке в зону спецоперации и настроении военнослужащих.
Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева
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