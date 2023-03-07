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Общество 7 марта 2023 09:09

Мэр Челнов встретился с вдовами и матерями погибших военнослужащих

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Мэр Челнов встретился с вдовами и матерями погибших военнослужащих

В преддверии 8 Марта мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с вдовами и матерями погибших военнослужащих — участников специальной военной операции. Кадрами со встречи градоначальник поделился в своем телеграм-канале.

Память погибших военнослужащих почтили минутой молчания.

«Их мужья и сыновья — настоящие герои и верные сыновья своего Отечества. Выразил женщинам слова уважения и почтения, пожелал душевных сил и терпения. Мы всегда будем поддерживать семьи наших воинов!» — отметил мэр.

Он подчеркнул, что администрация города продолжает поздравлять матерей и жен челнинцев, участвующих в спецоперации.

Глава Центрального района Эдуард Фаттахов и председатели ТОС вручили подарочные наборы от мэра города Наиля Магдеева. 388 женщин Центрального района города получили подарки.

Ранее мэр Челнов рассказал о поездке в зону спецоперации и настроении военнослужащих.

Фото: телеграм-канал Наиля Магдеева

#спецоперация на Украине
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