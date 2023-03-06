Мэр Челнов о поездке в зону спецоперации: «У наших бойцов высокий боевой дух»

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании рассказал о поездке в зону специальной военной операции на Украине. Там он вручал шефскую помощь одному из татарстанских полков и пообщался с военнослужащими-земляками.

«Отправили более 40 тонн шефской помощи, в том числе в татарстанские полки. Передали, пообщались не только с командованием полка, но и с рядовыми бойцами, командирами отделений и батальонов. Высокий боевой дух чувствуется в разговоре, в общении, они выполняют настоящий мужской долг. Говорю это искренне», — заявил Магдеев.

Шефская помощь включала обмундирование, теплую одежду, продовольствие — всё, что необходимо в боевых условиях. Глава города отметил работу председателей территориальных общественных самоуправлений и волонтерских объединений, поблагодарил за отправку писем школьников и дошкольников.

«Каждый на своем месте может и должен оказывать помощь и поддержку. Большую часть шефской помощи удалось передать благодаря челнинским перевозчикам, 2 марта груз прибыл на место. Этим вопросом будем продолжать заниматься и дальше. В бюджете на эти цели средства не запланированы, все грузы отправляются благодаря конструктивным отношениям с бизнесом города», — пояснил мэр.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.