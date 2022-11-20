Мэр Челнов встретился с плотником, который в отпуске восстанавливал дома в ДНР

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поделился эмоциями от встречи с плотником, который в отпуске восстанавливал дома в Донецкой народной республике. Фото он опубликовал в своем телеграм-канале.

Своего земляка Ильдара Гайсина он называет «настоящим человеком». По профессии он плотник, строитель, по вечерам работает в детском саду сторожем.

«Казалось бы, что тут удивительного? Однако есть важное уточнение: свой отпуск Ильдар Назипович посвятил жителям ДНР. Он приехал в Волноваху, чтобы восстанавливать дома. Приехал по зову души и сердца. По-другому не мог. За 20 дней челнинец восстановил более 20 домов — помог тем, кому нужна помощь», — рассказал градоначальник.

Наиль Магдеев поблагодарил Ильдара Гайсина за доброе сердце и подарил ему набор инструментов.

«Он много рассказывал мне о своей поездке — час беседы пролетел как мгновение. Горжусь, что в Набережных Челнах есть люди, неравнодушные к чужой беде, которые откликаются не красивыми словами, а реальными делами», — заключил Магдеев.