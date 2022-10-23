«Написал Денису Пушилину»: челнинец за свой счет поехал на Донбасс восстанавливать дома

Житель Челнов Ильдар Гайсин в августе на своей машине съездил в город Волноваха Донецкой области. Он ремонтировал частные дома, поврежденные в ходе специальной военной операции. О своей поездке Ильдар рассказал корреспонденту газеты «Шэхри Чаллы».

Ильдар Гайсин на своей «Ниве» преодолел 2200 км, чтобы помогать местным жителям в Донецкой области Фото: shahrichalli.ru

Тяжелое положение людей, оказавшихся в зоне боевых действий, не оставило равнодушным Ильдара Гайсина из Набережных Челнов – он решил лично съездить в Донецкую область и по мере своих сил оказать помощь местным жителям.

«Мой отец семнадцатилетним ушел на войну, дедушка со стороны матери Гильмегаян бабай тоже участник войны, он погиб в 1944 году. Война оставила глубокий след в нашей семье. Когда я увидел по телевизору разрушенные дома в Донецке, стариков и женщин, плачущих у своих домов от отчаяния, это тронуло меня сильно. Я сам плотник. Думал-думал и во время отпуска решил сам съездить и помочь.

Сначала хотел ехать добровольцем через сайт Добро.ру. Я там зарегистрировался, написал им, но отвечали только роботы. Тогда я написал главе администрации ДНР Денису Пушилину. Через неделю получил письмо, что меня ждут в Волновахе. Собрался и поехал. Сначала я собирался ехать на спецоперацию. Мне 56 лет, поэтому не взяли. Но остаться в стороне не мог. Собрал все инструменты, взял запас разных шурупов-гвоздей, сварочный аппарат, инструменты для сварки труб, погрузил в свою машину и тронулся в путь», – рассказывает Ильдар Гайсин.

Так на своей «Ниве» мужчина преодолел 2200 километров. Дорога заняла три дня, с остановками на ночевку.

«До Ростова южная трасса хорошая, ехал без проблем. В самой Волновахе тоже есть заправочные станции, работают рынки, цены примерно как у нас, можно расплачиваться рублями. На границе, конечно, удивились. Куда, говорят, едешь? Я объяснил. Пришлось простоять четыре часа на въезде, а когда уезжал – восемь часов, потому что и машин, и проезжающих туда-обратно очень много. Ехал через Донецк. Город был под обстрелом. Тут и там – взрывы», – вспоминает мужчина.

По его словам, в администрации о его приезде знали, но не верили, что ему удастся осуществить задуманное.

«Я ездил за свой счет, все делал в качестве гуманитарной помощи и ни у них ничего не просил, ни у государства. Дали место пожить в заброшенном кафе, раскладушку. К счастью, там были и свет, и вода. Была возможность электрические инструменты поставить на зарядку. В самой Волновахе нет ни света, ни воды, ни газа, дороги, дома очень сильно разрушены. Люди живут в очень тяжелых условиях. Три дня не мог купить сим-карту – очередь большая, не смог сразу выйти на связь со своей семьей. Попросил у людей телефон, позвонил сыну», – рассказывает Ильдар Гайсин.

«Отремонтировал около 20 домов»

В Донецкой области челнинец пробыл 20 дней и помог восстановить около двадцати частных домов. В основном помогал пожилым – список нуждающихся ему предоставила администрация.

«Это бабушки, которым уже больше 60-70 лет, там и русские есть, и украинки, инвалиды тоже есть, одним словом, те, кто действительно нуждается в помощи. Дома у них разрушены, стекла на окнах выбиты, двери разворочены. И уцелевшие дома разграблены мародерами, мебель разбита. В августе по ночам уже прохладно. Использовал рейки, доски, что под рукой найдется, и подправил, починил, где надо. Старался сделать хорошо», – говорит собеседник.

«Люди, видя, как я пришел на помощь, не могут сдержать слез. Потому что они в отчаянии. Администрация весной обтянула окна пленкой, она уже тоже за лето вся порвалась. В центре Волновахи есть пятиэтажки, а так в основном деревенские дома. Я чему удивился – у домов кровля вся из шифера, старенькая, только несколько домов я видел с жестяной кровлей, как у нас. Там все как было в советское время, в 80-90-х годах, так и осталось. И крыши все дырявые – все пробито осколками ракет. Я их заделал – растворял пенопласт в бензине, получается что-то вроде клея, и им заклеивал эти места», – рассказывает Ильдар Гайсин.

По словам мужчины, в первые дни ему было очень тяжело психологически, поскольку видел, с какой большой трагедией столкнулись люди.

«Было так тяжело. Куда прихожу – мне рассказывают, как все взорвалось, как погибли близкие – сын, дочь, муж, жена, соседи… Говорят, трупы лежали прямо на улице. У 80-летней бабушки снесло полдома. «Сынок, говорит, у меня сердце болит, все вытащили, как у бабушки могли украсть?» – говорит она. Попросила сделать ей место, где она могла бы спать, потому что временно жила у соседей. Починил ей крышу, вынес весь мусор, наладил кровать, поставил стол. Волонтеры принесли воды. Воды нет нигде – люди собирают дождевую воду. Когда ей все сделал, она так обрадовалась. И я сам был рад, что получилось ей помочь.

Ходил к одной бабушке-инвалиду, заранее с ней по телефону договорился. Двери у нее все разрушены. Увидела и говорит: «Я знала, что Россия придет к нам в помощь!» Хотя я же и на русского не похож, татарин.

Когда работал у еще одной бабушки, еще журналисты местные сняли репортаж. Бабушка украинка. Одну дверь сделал, другую, бабушка переменилась. Где-то с полчаса ее не было, и тут она приходит – положила в тарелку пару ложек риса, яичницу, пару кусочков помидоров, огурцов, хлеб. У людей нашла, принесла. Самой ничего есть, протягивает мне. Со слезами попросила взять, я уж взял. Свое печенье оставил у нее на столе.

Я в 1985-86 годах служил на Украине. Уже в то время знал, кто такие бандеровцы.

Бабушке, к которой я ходил последней, было 96 лет. Сама ветеран войны. Живет в трехкомнатной квартире на первом этаже. Еле ходит. О ней соседи сообщили в администрацию. Я говорю – почему раньше не сообщила? А она: «Зачем? Не я одна, все же такие».

Когда я был там, обстреляли армейский склад, 12 снарядов упало. Страшное зрелище. Потом соседи собрались, вспоминали, как тут все было. С 8 марта четыре дня шли ожесточенные бои. Вспоминали, как они жили в подвалах, как их освободили российские солдаты, как бандеровцы грабили».

«Сын готов ехать на спецоперацию»

Перед тем как поехать в Донецкую область, Ильдар Гайсин посоветовался со своей семьей. Конечно, близкие не хотели отпускать его в опасный регион.

«Собрал жену, сына, дочь, невестку, зятя и сначала все объяснил. Весь вечер с ними говорили. Сказал им – надо поехать, помочь людям. Чтобы они знали, что Россия о них заботится, чтобы воспряли духом. Конечно, семья не хотела отпускать, боялись», – говорит мужчина.

Ильдар Гайсин приехал с уверенностью, что россияне должны поддерживать проводимую в Украине специальную военную операцию.

«Я уехал, психологически подготовив себя. Знал, что будет тяжело. Но испытал удовольствие от сделанного. В ДНР нужны строители, электро-, газомонтажники. Когда я был там, на работу стали прибывать большие фирмы из Сургута, Тюмени, Челябинска, Краснодара. Можно и в одиночку, как я, поехать, и бригадой. Могут даже заплатить.

Не особо хотел рассказывать о своей поездке. Но уверенность моя окрепла. Раз уж идет специальная военная операция, нам всем надо быть на стороне нашей страны. У кого какая возможность, кто как может, надо помогать.

Пусть мужчины будут крепки духом. Защита интересов нашей страны возложена на нас. Говорят, мужчина за свою жизнь должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Хочу к этому добавить – мужчина в момент опасности для свой страны должен идти ее защищать.

Сын у меня работает учителем. Ему еще не пришла повестка, но если придет, он собирается ехать», – рассказал Ильдар Гайсин.

Автор: Сария Гарипова, «Шәһри Чаллы»; перевод с татарского