Мэр Челнов вручил участнику спецоперации медаль «За отвагу»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев провел очередную встречу с участвующими в специальной военной операции на Украине военнослужащими, приехавшими домой на время краткосрочного отпуска. Во время встречи он вручил награду одному из бойцов.

Глава города поприветствовал земляков — участников спецоперации и высказал им уважение и признательность от лица жителей города.

В ходе встречи Магдеев вручил одному из военных — Александру медаль «За отвагу».

Александр был мобилизован Комсомольским военкоматом Челнов осенью прошлого года, прямо в день своего рождения. Сейчас он старший лейтенант, командир взвода.

«Награда очень приятна. Самая главная передо мной стоит задача — вернуть мой взвод живым и здоровым родителям, женам и детям», — заметил офицер.

Скоро бойцам предстоит вернуться в действующую армию, но уедут они уверенными в том, что за благополучием их семей будет следить руководство Автограда.

Участники специальной военной операции начали отбывать в отпуска в марте по поручению Президента РФ Владимира Путина, который отметил, что военные должны отдыхать как минимум две недели раз в полгода.